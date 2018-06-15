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Посольство России призвало США рассекретить данные о "Новичке"

03:3815.06.2018
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Посольство РФ в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок" и уничтожить свои запасы химического оружия, а также напомнило госдепартаменту об инсценировках химических атак в Сирии.

Военный в защитном костюме в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия, что они изначально обязались сделать еще до 2007 года. Теперь американские власти обещают ликвидировать запасы к 2023 году. При этом в России в период с 2002 по 2017 год было уничтожено около 40 тысяч тонн химического оружия.

"Даже пресс-секретарь госдепартамента не сможет отрицать провокации с химоружием в Сирии по такому сценарию. Позвольте напомнить вам о громком разоблачении инсценированной "атаки" в Думе", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Также в сообщении обнародованы ссылки на видеоканал агентства Sputnik в YouTube и на два видео с участием сирийцев, которые рассказывали об инсценированной химатаке.

"Обнародуйте данные о "Новичке"! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!", — призвали в российском посольстве.

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018
© REUTERS / Dylan Martinez
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В четверг представитель госдепартамента США Хезер Науэрт опровергла подготовку провокации в Сирии, несмотря на предъявленные ранее доказательства инсценировки химической атаки в сирийской Думе. Представитель госдепа заявила, что США придерживаются Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.

После провокации с якобы использованным 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

Указатель на въезде в город Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Название "Новичок" стало популярным после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвинили в преступлении Россию, но так и не предоставили никаких доказательств, тогда как выяснилось, что боевое отравляющее вещество с таким названием было известно специалистам многих стран, в том числе США.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
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