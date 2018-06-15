Посольство России призвало США рассекретить данные о "Новичке"

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Посольство РФ в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок" и уничтожить свои запасы химического оружия, а также напомнило госдепартаменту об инсценировках химических атак в Сирии.
США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия, что они изначально обязались сделать еще до 2007 года. Теперь американские власти обещают ликвидировать запасы к 2023 году. При этом в России в период с 2002 по 2017 год было уничтожено около 40 тысяч тонн химического оружия.
"Даже пресс-секретарь госдепартамента не сможет отрицать провокации с химоружием в Сирии по такому сценарию. Позвольте напомнить вам о громком разоблачении инсценированной "атаки" в Думе", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Также в сообщении обнародованы ссылки на видеоканал агентства Sputnik в YouTube и на два видео с участием сирийцев, которые рассказывали об инсценированной химатаке.
"Обнародуйте данные о "Новичке"! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!", — призвали в российском посольстве.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.
После провокации с якобы использованным 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.
Название "Новичок" стало популярным после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвинили в преступлении Россию, но так и не предоставили никаких доказательств, тогда как выяснилось, что боевое отравляющее вещество с таким названием было известно специалистам многих стран, в том числе США.