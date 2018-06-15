В Мексике убили кандидата в главы муниципалитета

МЕХИКО, 15 июн – РИА Новости. Кандидат в главы муниципалитета Таретан мексиканского штата Мичоакан был убит в четверг неизвестными преступниками.

"Я очень сожалею о смерти Алехандро Чавеса Савалы, кандидата в мэры Таретана, когда ему оказывали медицинскую помощь после нападения этим вечером. Мои самые искренние соболезнования его родным и друзьям",- написал в своем микроблоге в Twitter губернатор Мичоакана Сильвано Ауреолес.

По предварительным данным, в Чавеса стреляли из проезжавшего мимо автомобиля во время предвыборного мероприятия. Он был действующим главой городской администрации Таретана. Также была ранена его жена, однако ее жизни сейчас ничего не угрожает.

По данным аналитической компании Etellekt, по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике всего были убиты 112 политиков и кандидатов по всей стране. Из них 28 были людьми, готовящимися стать кандидатами на выборные должности, и 14 — уже зарегистрированными кандидатами.