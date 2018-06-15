Пентагон подтвердил Южной Корее и Японии союзнические обязательства США

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с коллегами из Южной Кореи и Японии ситуацию в регионе и итоги саммита США-КНДР в Сингапуре, сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Соединенные Штаты вновь подтвердили свои нерушимые оборонные обязательства перед Японией и свою решимость поддерживать боеготовность своих сил в регионе. Они (министры обороны – ред.) обязались продолжать тесно сотрудничать в интересах обеспечения регионального мира и стабильности", — говорится в сообщении Уайт относительно разговоре Мэттиса с японским коллегой Ицунори Онодерой.

В разговоре с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му обсуждались также вопросы совместных военных учений. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что такие учения на время переговоров с КНДР будут приостановлены, пока переговоры будут идти в правильном направлении. При этом президент США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".

"Министр Мэттис и министр Сон обсудили взаимную поддержку продолжающимся дипломатическим усилиям, включая то, как мы работаем вместе, чтобы выполнить указание президента по совместным военным учениям США и Южной Кореи. Министр Мэттис подтвердил нерушимость союза США и Южной Кореи. Обе стороны обязались продолжать тесно сотрудничать в интересах регионального мира и стабильности", — говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.