Адвокаты Пучдемона добились временного запрещения торговой марки Pig Demont

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Адвокаты Карлеса Пучдемона добились временного запрещения торговой марки Pig Demont, изображающей свинью, карикатурно похожую на бывшего главу женералитета Каталонии, передает агентство Europa Press.

Зарегистрированная в Малаге марка принадлежала компании, занимающейся продажей хамона (сыровяленый свиной окорок).

Адвокат Хауме Алонсо-Куэвильяс заявил, что еще в декабре обратился с протестом в Бюро патентов и торговых марок, поскольку изображение – свинья в очках и с челкой – является явной карикатурой на экс-главу Каталонии, а "фонетические созвучия с его именем не было разрешено использовать".

По словам адвоката, бюро приостановило использование марки, но ее владелец представил дополнительные возражения против этого решения.

Алонсо-Куэвильяс также отметил, что сам Пучдемон занят важными делами, и его "не очень волнует эта тема".

Пучдемон бежал в Бельгию из Испании в конце октября — после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу.