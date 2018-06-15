ФБР проведет дисциплинарное расследование по итогам доклада о работе Коми

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. ФБР США по итогам расследования деятельности экс-директора Джеймса Коми, которое проводил генеральный инспектор министерства юстиции, проведет внутреннее дисциплинарное расследование и привлечет виновных к ответственности, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

"Мы передали это (выводы расследования – ред.) в наше дисциплинарное подразделение. Сейчас идет сложный и тщательный процесс (расследования), и когда он будет завершен, мы без колебаний привлечем (виновных) людей к ответственности", — заявил Рэй на пресс-конференции. "Я отношусь к этому докладу очень серьезно, и мы принимаем его выводы и рекомендации", — добавил он.

Доклад министерства юстиции США раскритиковал Коми за то, как он вел расследование по делу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Коми нарушил субординацию в структуре минюста, самостоятельно прекратив расследование против Клинтон, и допустил "просчет", возобновив расследование за несколько дней до выборов, говорится в докладе. Однако политической предвзятости в действиях Коми обнаружено не было.

Кроме того, Коми, как и Клинтон, в отношении которой он вел расследование, использовал частную электронную почту для служебных дел, говорится в докладе.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

При этом Клинтон винит Коми в том, что она проиграла выборы, а Трамп считает, что Коми, напротив, действовал в интересах Клинтон. Трамп уволил Коми вскоре после прихода к власти, мотивировав это многочисленными нарушениями при проведении расследования против Клинтон.