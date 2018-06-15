ФБР хочет добиваться исключения политической предвзятости в своей работе

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил в связи с публикацией доклада минюста о расследовании в отношении Хиллари Клинтон, что будет добиваться исключения в работе политической предвзятости.

"Мы должны обеспечить… чтобы каждый (в ФБР — ред.) понимал, что от нас ожидают… это включает важность объективности, важность избегать даже появления конфликта личных интересов или политической предвзятости в нашей работе", — сказал Рэй в связи с публикацией доклада.

Опубликованный в четверг отчет министерства юстиции США раскритиковал экс-руководителя ФБР Джеймса Коми за то, как он вел расследование по делу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Преемник Коми Рэй заявил в связи с публикацией доклада, что "относится к нему серьезно" и продолжит предпринимать необходимые меры для ликвидации выявленных недостатков, в том числе проводить дисциплинарные меры в отношении допустивших ошибки в работе сотрудников.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

При этом Клинтон винит Коми в том, что она проиграла выборы, а Трамп считает, что Коми, напротив, действовал в интересах Клинтон. Трамп уволил Коми вскоре после прихода к власти, мотивировав это многочисленными нарушениями при проведении расследования против Клинтон.