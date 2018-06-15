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Зачем вы бомбили мирное население? Граждане Сирии обвиняют США

08:0015.06.2018
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© AP Photo / Gabriel ChaimГород РаккаГород Ракка
© AP Photo / Gabriel Chaim

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Год назад США и их союзники по антитеррористической коалиции начали операцию по освобождению столицы ИГ* — Ракки. По утверждению Пентагона, бомбардировки не привели к массовым жертвам среди населения. У правозащитников, весной посетивших город, другие сведения. В недавно опубликованном докладе сообщается о сотнях погибших мирных гражданах, причем некоторые были убиты американскими военными за несколько часов до перемирия с ИГ*.

"Бомбардировки, не виданные со времен Вьетнама"

Ситуация в Ракке. Архивное фото
© AP Photo / Aamaq News Agency
Более 87 тысяч человек покинули провинцию Ракка за месяц, сообщили в ООН
Операция арабо-курдских "Сирийских демократических сил", поддержанных американской авиацией, продолжалась с 6 июня по 12 октября 2017 года. Наступление велось с целью захвата главного города ИГ*. В Вашингтоне хотели взять Ракку побыстрее, иначе инициативу могли перехватить другие вооруженные группы и роль США в победе над джихадистами оказалась бы под сомнением.

© AFP 2018 / Delil SouleimanЖители Ракки на улице города. 18 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Жители Ракки на улице города. 18 февраля 2018 года

"Операция по взятию Ракки, тактически важная, имела еще и символическое значение. Она должна была показать, что США и их союзники способны действовать оперативно и результативно, когда им это необходимо. Ключевым был вопрос времени, о средствах задумывались меньше. Поэтому использовались максимально эффективные, но не всегда конвенциональные вооружения", — рассказал РИА Новости российский востоковед Григорий Лукьянов.

В Amnesty International также считают, что боевые действия в Ракке и окрестностях носили "экстраординарный характер". По сведениям правозащитников, обстрелы велись с интенсивностью, не виданной со времен войны во Вьетнаме. "Точность снарядов — сто метров. Неудивительно, что все обернулось массовой гибелью мирных жителей", — говорит представительница Amnesty International Донателла Ровера.

"Нас наказали за наивность"

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирия обвинила США в поддержке террористов
И через восемь месяцев после изгнания ИГ* Ракка — один из самых труднодоступных городов мира. Все вокруг заминировано, частично возвратившиеся местные жители соблюдают режим, установленный союзниками США. О том, что тут на самом деле происходило летом и осенью прошлого года, общественность узнает с большим запозданием.

© AP Photo / Asmaa WaguihБронетранспортер "Сирийских демократических сил", поддерживаемых США, в Ракке, Сирия
© AP Photo / Asmaa Waguih
Бронетранспортер "Сирийских демократических сил", поддерживаемых США, в Ракке, Сирия

Весной правозащитники посетили город и окрестности, опросили 112 свидетелей. В отчете сообщается о четырех семьях, потерявших среди родных и близких 90 человек. Жертвы — люди малого достатка, не сумевшие оплатить услуги  "попутчиков" — профессиональных проводников, за деньги выводивших людей из города. В списке погибших и те, кто остался в Ракке из страха перед грабежами, в надежде защитить свое имущество в период безвластия. Некоторые не захотели покидать город из-за минных полей.

Оставшиеся в Ракке не считали источником опасности США и их союзников. "Мы полагали, что они пришли изгнать ИГ* и будут вести боевые действия, щадя население. Мы были наивными. Когда мы поняли, до какой степени велика опасность, было уже поздно, мы оказались в западне", — рассказал один из горожан правозащитникам. Другие собеседники недоумевали, почему американцы убивали мирных жителей, хотя вели борьбу с ИГ*.

"Из города выбирались по крови"

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© AFP 2018 / Hector Retamal
Хейли заявила, что Сирия недостойна переговоров с США
Собранные свидетельства демонстрируют отчаяние людей, зажатых между террористами на земле и американскими самолетами в воздухе. "Те, кто оставались в городе, погибали. И те, кто пытались бежать, тоже. У нас не было средств, чтобы заплатить проводникам. Ловушка захлопнулась", — говорит жительница Ракки Мунира Хашиш. По ее словам, когда выбраться из города все же удалось, спасались, "идя по крови тех, кто подорвался на минах до нас".  

Члены семьи Файяд рассказали о трагедии центрального квартала Ракки Харат-аль-Баду, где, как было известно союзникам, террористы ИГ* использовали мирных жителей в качестве живого щита. Это не остановило бомбардировки. В результате 12 октября 2017 года погиб один из Файядов. Спустя несколько часов джихадисты и союзники США заключили соглашение о перемирии.

© AFP 2018 / Delil SouleimanМужчины в костюмах Санта-Клауса проходят мимо разрушенных зданий в сирийском городе Ракка. 26 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Мужчины в костюмах Санта-Клауса проходят мимо разрушенных зданий в сирийском городе Ракка. 26 декабря 2017 года

В Госдепе США не прокомментировали доклад правозащитников. Официальной остается точка зрения генерала Стивена Таунсенда, заявившего в сентябре 2017 года, что "операция по взятию Ракки — самая точечная военная кампания за всю историю вооруженных конфликтов". Дамаск те события трактует иначе: как нарушение территориального суверенитета страны и "интервенцию", которой сопутствовала массовая гибель мирных жителей. 

"Бомбардировка густонаселенных городов — то, чем занимались США в Сирии, — всегда не особенно эффективная мера", — прокомментировал РИА Новости эксперт Валдайского клуба, доцент ВШЭ Константин Труевцев. "Метод, выбранный Россией, был лучше, поскольку ударам подвергалась нефтедобывающая инфраструктура ИГ*. Это куда менее разрушительно. Другое дело — атаковать города", — объясняет эксперт.

Уничтожение гражданского населения в Ракке не дает США права говорить о своем "моральном превосходстве" в Сирии. Напомним: основанием для ракетного удара по позициям сирийских войск в апреле послужили обвинения в гибели от 40 до 70 человек в результате химической атаки. В апреле прошлого года Сирию бомбили по подозрению в гибели 89 человек. Операция в Ракке, проведенная под руководством самих американцев, обернулась сотнями жертв среди мирного населения.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
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