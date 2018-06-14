Украинские силовики открыли огонь по ЛНР

ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметров по населенному пункту Кировск в ЛНР, один человек ранен, сообщил РИА Новости официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня ночью в 22.15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск", — заявил Марочко.

По его словам, в результате обстрела получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки по четырем адресам.

"Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения", — уточнил представитель оборонного ведомства.