Совбез ООН призвал открыть доступ к портам Ходейда и Салиф в Йемене

ООН, 14 июн — РИА Новости. Совет Безопасности ООН призвал открыть доступ к йеменским портам Ходейда и Салиф, заявил постпред РФ при ООН, председатель Совета в июне Василий Небензя по итогам встречи СБ.

"Члены Совета Безопасности продолжают внимательно следить за событиями в Йемене", — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что все члены Совбеза серьезно обеспокоены рисками в связи гуманитарной ситуацией и вновь призвали к тому, чтобы порты Ходейды и Салифа оставались открытыми.

Внеочередные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в йеменском портовом городе Ходейда состоялись в четверг по инициативе Великобритании. С докладом по ситуации выступили представители Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) и департамента по политическим вопросам.

Небензя подчеркнул, что СБ "повторил прежний призыв к полной имплементации резолюций Совета Безопасности".

В среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта, который является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена.