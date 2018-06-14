Франция предложила Испании принять у себя часть мигрантов с судна Aquarius

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Франция предложила принять у себя мигрантов с судна Aquarius, имеющих право на предоставление убежища, сообщил французский МИД.

Судьба более 600 мигрантов на борту Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, которое в итоге согласилась принять Испания.

В коммюнике говорится, что глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан обсудил ситуацию вокруг судна со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.

"Он (Ле Дриан) подтвердил, что власти Франции готовы поддержать Испанию, приняв пассажиров Aquarius, которые отвечают критериям права на убежище, после их проверки в Испании сотрудниками иммиграционного ведомства", — сообщил МИД. Отмечается, что испанская сторона приняла предложение Франции.

Судно Aquarius, а также два итальянских военных корабля прибудут в порт испанской Валенсии не раньше вечера субботы. На борту Aquarius сейчас находятся 51 женщина, 45 мужчин и десять детей. Остальные мигранты были пересажены на сторожевой корабль Orione ВМС Италии и патрульный корабль итальянской береговой охраны Dattilo.