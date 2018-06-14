Россия впервые отметила национальный день в Иерусалиме с участием Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн — РИА Новости. Посольство РФ в Израиле в первый раз провело в Иерусалиме традиционный государственный прием в честь Дня России, куда впервые пришел премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Глава правительства в своем выступлении не раз акцентировал внимание на выбранном для торжества месте, однако российские дипломаты подчеркивают, что перенос мероприятия из отелей Тель-Авива в историческое здание Сергиевского подворья не затрагивает чувствительной проблемы статуса города, который хотят видеть своей столицей и израильтяне, и палестинцы.

"Для нас честь отмечать День России с вами здесь, в Иерусалиме, и мы отметим еще много российских дней в городе. Я с огромным уважением отношусь к России, ее вкладу в мировую цивилизацию, мужеству ее народа", — сказал Нетаньяху, выступая на фоне каменной стены, подсвеченной цветами российского триколора.

Он рассказал, как с детства читал русскую классику — Льва Толстого и Федора Достоевского, слушал музыку Игоря Стравинского и Сергея Рахманинова. "Мы никогда не забудем жертв российского народа и Красной армии для разгрома нацистского чудовища. Это был поворотный момент в истории, и память о нем необходимо чтить, как чтим ее мы", — сказал премьер-министр.

Нетаньяху, которого сопровождала супруга Сара, впервые пришел на российский госприем. В последние годы статус "почетного гостя" обычно доставался одному из русскоговорящих израильских министров.

"Ваше присутствие здесь в этот день является четким показателем трансформации отношений между Израилем и Россией. Благодарю вас за этот замечательный жест уважения, посылающий очень позитивный сигнал", — приветствовал главу правительства недавно назначенный посол РФ Анатолий Викторов.

Сергиевское подворье, где прошел прием, — это странноприимный дом, воздвигнутый в конце XIX века Императорским православным палестинским обществом для размещения русских паломников. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и угловой башней, на десятилетия утраченная Россией и недавно обретенная, в прошлом году открылась после реставрации и постепенно возвращает себе исконные функции.

Нетаньяху назвал подворье "особым местом" и напомнил о своем вкладе в передачу его России.

"Президент (России Владимир) Путин, с которым мы сотрудничаем во многих областях, попросил меня финализировать возвращение этой уникальной собственности российским собственникам… Этому мешала бюрократия. Нам пришлось использовать мачете, чтобы прорубиться через нее", — рассказал он.

"Я очень горжусь тем, что в ходе одного из многих продуктивных и важных визитов… смог сказать Путину: "Вот ключи от Сергиевского подворья". Сейчас я глубоко тронут возможностью праздновать здесь День России", — добавил Нетаньяху.

Российский госприем этого года получил широкий резонанс из-за его переноса в Иерусалим. Проблема неурегулированности статуса города оказалась в центре внимания мирового сообщества после того, как в декабре прошлого года США объявили о признании города израильской столицей и ровно месяц назад, 14 мая, перенесли туда свое посольство из Тель-Авива.

Российские дипломаты подчеркивают, что участок Сергиевского подворья расположен в Западном Иерусалиме, о признании которого столицей Израиля Россия объявила еще в апреле 2017 года, сопроводив декларацию оговоркой, что рассматривает восточную часть города столицей палестинского государства.