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Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России

23:1014.06.2018
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© AFP 2018 / Saul LoebПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Saul Loeb

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, сообщает ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник.

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На Украине заявили, что Крым всегда был "чужим"

Собеседник портала отметил, что Трамп считает Крым российским потому что "все, кто там живет, говорят по-русски".

Он также сообщил, что Трамп поставил под вопрос поддержку, которую лидеры G7 оказывают Киеву, заявив, что "Украина — это одна из самых коррумпированных стран в мире".

Ресурс отмечает, что в настоящий момент неясно, были ли заявления американского президента "шуткой, брошенной мимоходом", или они "сигнализируют о радикальном отходе от текущей внешней политики США".

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать сообщения о том, что Трамп назвал Крым российским.

Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие. У меня нет никакой информации", — сказала Сандерс.

Виноват Обама

На прошлой неделе американский лидер заявлял, что его предшественник Барак Обама "допустил" возвращение Крыма в состав России.

"Вы должны спросить президента (Барака. — Прим. ред.) Обаму, потому что он был тем, кто дал Крыму уйти <…> Обама может говорить все что хочет, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение", — подчеркнул глава государства.

Что говорил Трамп о Крыме

Во время предвыборной президентской гонки в 2016 году Трамп заявлял, что попытка США силой отобрать Крым у России, чтобы вернуть полуостров Украине, может стать причиной третьей мировой войны.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии
Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7‍

Кроме того, он говорил, что крымчане хотят быть с Россией, и это следует учитывать при решении вопроса о принадлежности полуострова. Трамп отмечал, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России и снятии санкций.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. За присоединение проголосовали более 95% жителей полуострова.

Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
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