Коми не согласился с некоторыми выводами расследования минюста на свой счет

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что не вполне согласен с внутренним расследованием минюста, в котором его подвергли резкой критике, но уважает мнение генерального инспектора, составившего доклад.

"Я уважаю офис генерального инспектора министерства юстиции, поэтому я их и призывал провести данное расследование. Заключения вполне разумны, хотя с некоторыми я не согласен. Люди вполне добросовестно могут смотреть на беспрецедентную ситуацию иначе", — написал Коми в Twitter.

Доклад министерства раскритиковал Коми за то, как он вел расследование по делу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Коми нарушил субординацию в структуре минюста, самостоятельно прекратив расследование против Клинтон, и допустил "просчет", возобновив расследование за несколько дней до выборов, говорится в докладе. Кроме того, Коми, как и Клинтон, в отношении которой он вел расследование, использовал частную электронную почту для служебных дел, говорится в докладе.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

При этом Клинтон винит Коми в том, что она проиграла выборы, а Трамп считает, что Коми, напротив, действовал в интересах Клинтон. Трамп уволил Коми вскоре после прихода к власти, мотивировав это многочисленными нарушениями при проведении расследования против Клинтон.