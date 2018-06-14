Двое белорусов надышались в погребе парами браги и попали в реанимацию

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Двое мужчин попали в реанимацию после того, как потеряли сознание в погребе из-за паров браги в деревне в Дрибинском районе, сообщили Sputnik Беларусь в Могилевском областном УМЧС.

Инцидент в деревне Преображенск произошел накануне поздно вечером.

"В хозяйственной кирпичной постройке в погребе глубиной три метра находились без сознания сыновья хозяина дома, жители Могилева", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что двух братьев 30-ти и 27-лет работники МЧС извлекли из погреба и передали бригаде скорой.

Пострадавших доставили в отделение реанимации Дрибинской ЦРБ в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, отравление мужчины могли получить из-за утечки продуктов брожения из неплотно закрытых бочек.

Для выяснения всех причин произошедшего пробы воздуха из погреба будут изучены в лаборатории.

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