Обманутые, но довольные: туристы рассказали, как их выручила Абхазия

СУХУМ, 14 июн – РИА Новости. Четыре семьи из России, которым интернет-мошенники продали "липовые" путевки в Абхазию, бесплатно разместили в одной из частных гостиниц в Сухуме. О том, что с ними случилось, туристы рассказали в беседе со Sputnik Абхазия.

Ранее сообщалось, что в преддверии нового летнего сезона жертвами аферистов стали сотни россиян. Семью Ламоновых из Череповца бесплатно приютили в одной из частных гостиниц в Сухуме. Глава семейства Игорь Ламонов потратил на путевку около 40 тысяч рублей, но обещанных услуг так и не получил.

Обманутые туристы создали группу в соцсети. Там Ламонов узнал, что представители Абхазии готовы возместить ущерб бесплатным размещением в отелях и гостиницах республики. Это, признался россиянин, тоже ему показалось подозрительным, и окончательно поверил в жест доброй воли только после заселения.

Марианна Серова и ее супруг из Подмосковья попали в аналогичную ситуацию.

"В Абхазии мы отдыхаем уже в пятый раз, но таких проблем у нас никогда не было. С намерением отругать тех, кто должен был нас встретить, мы приехали в гостиницу, где нам сказали, что стали жертвами мошенников", — вспоминает Серова.

Их семья планировала отдохнуть в Пицунде. В результате супруги оказались в Сухуме, о чем, по их словам, не сожалеют.

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