Бельгия согласилась принять бывшего вице-президента ДРК, освобожденного МУС

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бельгия согласилась принять на своей территории бывшего вице-президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Пьера Бембу, освобожденного Международным уголовным судом (МУС).
"Учитывая, что Бельгия поддерживает институт международных судов, власти согласились удовлетворить эту просьбу", — говорится в заявлении бельгийского МИД.
В 2009 году МУС уже рассматривал возможность досудебного освобождения Бембы, при условии, что найдется страна, готовая поселить его на своей территории. Тогда Бельгия, так же как Франция и Португалия, отказалась принять вице-президента ДРК.
Бемба был арестован бельгийскими властями в пригороде Брюсселя в мае 2008 года и передан в руки международного правосудия в Гааге.