Бельгия согласилась принять бывшего вице-президента ДРК, освобожденного МУС

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бельгия согласилась принять на своей территории бывшего вице-президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Пьера Бембу, освобожденного Международным уголовным судом (МУС).

Бемба был освобожден после того, как Апелляционная палата МУС на прошлой неделе сняла с него обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Суд попросил власти Бельгии предоставить Бембе право находиться на территории страны, где уже проживает его семья.

"Учитывая, что Бельгия поддерживает институт международных судов, власти согласились удовлетворить эту просьбу", — говорится в заявлении бельгийского МИД.

В 2009 году МУС уже рассматривал возможность досудебного освобождения Бембы, при условии, что найдется страна, готовая поселить его на своей территории. Тогда Бельгия, так же как Франция и Португалия, отказалась принять вице-президента ДРК.

Бемба был арестован бельгийскими властями в пригороде Брюсселя в мае 2008 года и передан в руки международного правосудия в Гааге.