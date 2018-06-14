Путин познакомил премьера Армении с президентом Азербайджана

ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин познакомил его в четверг с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"После футбольного матча (Россия – Саудовская Аравия) президент России организовал небольшой прием в формате глав государств СНГ, на котором присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. И президент России нас познакомил. Это было просто знакомство, никаких обсуждений или содержательного разговора и контактов не было", — сказал Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook.