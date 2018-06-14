Расследование минюста раскритиковало экс-генпрокурора Линч по делу Клинтон

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Внутреннее расследование министерства юстиции США постановило, что экс-глава министерства Лоретта Линч допустила "просчет", встретившись с экс-президентом Биллом Клинтоном в разгар расследования министерства в адрес Хиллари Клинтон.

В июне 2016 года тогдашний генпрокурор — глава министерства юстиции Линч общалась с Клинтоном на взлетной полосе аэропорта в городе Финикс. Встреча Линч и Клинтон в аэропорту, по их утверждению, была случайной.

Вскоре после этого подчиненный Линч директор ФБР Джеймс Коми объявил, что расследование против жены Билла Клинтона Хиллари прекращено. Это дало повод республиканцам заподозрить сговор между Клинтонами и руководством минюста.

Линч самоустранилась от расследования по Клинтон, когда стало известно о встрече, но это не рассеяло подозрения.

"Мы не нашли свидетельств в пользу того, чтобы бывший президент Клинтон обсуждал расследование или вел иные неподобающие дискуссию во время встречи на взлетно-посадочной полосе. Однако, мы также сочли, что Линч не распознала проблемы, которую создал визит бывшего президента Клинтона и не предприняла шагов, чтобы сократить этот визит. Это было просчетом", — говорится в 500-страничном докладе генерального инспектора минюста Майкла Хоровица.