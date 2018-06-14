ОАЭ начинают операцию по установлению контроля над портом Ходейда в Йемене

ДУБАЙ, 14 июн — РИА Новости. Совет министров ОАЭ объявил о начале военной операции по установлению контроля над городом-портом Ходейда в Йемене, сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM.
В заявлении также отмечается, что эта операция призвана "покончить с произволом хуситов, проявляющемся в препятствовании оказанию гуманитарной помощи йеменскому народу, а также с контрабандой оружия, которая удлиняет срок войны в Йемене".
Ранее ОАЭ и Саудовская Аравия заявили, что подготовили комплексный план по противодействию гуманитарным последствиям атаки на Ходейду, которая является ключевым пунктом для поставок гуманитарной помощи на север Йемена.
В свою очередь министерство иностранных дел РФ заявило в четверг, что штурм лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади вооруженными формированиями порта Ходейда обернется катастрофой для всего Йемена и нанесет удар по урегулированию ситуации в этой стране.