ОАЭ начинают операцию по установлению контроля над портом Ходейда в Йемене

ДУБАЙ, 14 июн — РИА Новости. Совет министров ОАЭ объявил о начале военной операции по установлению контроля над городом-портом Ходейда в Йемене, сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM.

"На основании обращения от законного йеменского правительства наши вооруженные силы в составе арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии начинают операцию по освобождению города и порта Ходейда из-под контроля хуситских формирований", — говорится в заявлении Совмина ОАЭ.

В заявлении также отмечается, что эта операция призвана "покончить с произволом хуситов, проявляющемся в препятствовании оказанию гуманитарной помощи йеменскому народу, а также с контрабандой оружия, которая удлиняет срок войны в Йемене".

Ранее ОАЭ и Саудовская Аравия заявили, что подготовили комплексный план по противодействию гуманитарным последствиям атаки на Ходейду, которая является ключевым пунктом для поставок гуманитарной помощи на север Йемена.

В свою очередь министерство иностранных дел РФ заявило в четверг, что штурм лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади вооруженными формированиями порта Ходейда обернется катастрофой для всего Йемена и нанесет удар по урегулированию ситуации в этой стране.