В Киеве могут переименовать еще 11 улиц

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Ряд депутатов Киевского городского совета предложили сменить названия 11 улиц в Киеве, в частности улицу Павла Пестеля они хотят переименовать в улицу националистического Братства Тарасовцев, сообщила в четверг пресс-служба горсовета.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации". В частности, в Киеве была переименовала станция метро "Петровка" в станцию "Почайна", ряд улиц и переулков. В феврале Киевский горсовет переименовал Московский мост в Северный.
"В Киеве могут переименовать 11 улиц", — говорится в сообщении.
Решение о переименовании улиц будет приниматься на пленарном заседании Киевсовета.