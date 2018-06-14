Бывший сотрудник Cambridge Analytica даст показания в сенате США

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Профессор Кембриджского университета Александр Коган, передавший данные пользователей Facebook сотрудничавшей с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа фирме Cambridge Analytica, 19 июня даст показания в сенате США, сообщает издание Hill.

По информации издания, в ходе слушаний особое внимание будет уделено вопросу о том, какие риски может нести для пользователей сотрудничество Cambridge Analytica с Facebook и другими компаниями-владельцами социальных сетей.

Ранее издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.

Коган признался, что пользователи его приложения сами соглашались на сбор, передачу и продажу их данных. По его словам, это было указано в соглашении для пользователей, хотя и было нарушением политики социальной сети в отношении разработчиков.