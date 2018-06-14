Помпео заявил Китаю о неприемлемости милитаризации Южно-Китайского моря

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Китай обсудил прошедший саммит с КНДР, вопросы торговли, и вновь заявил о неприемлемости милитаризации Южно-Китайского моря, говорится в сообщении госдепартамента США.

В четверг Помпео прибыл в Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой китайского МИД Ван И. Отмечается, что Помпео рассказал китайским партнерам об итогах саммита США-КНДР в Сингапуре.

"Помпео подтвердил нашу глубокую озабоченность по поводу строительства и милитаризации форпостов в Южно-Китайском море, поскольку эти действия усиливают напряженность, усложняют и накаляют споры, создают угрозу свободному потоку торговли, и подрывают региональную стабильность", — приводятся в сообщении слова официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

Она также отметила, что в ходе переговоров Помпео подтвердил приверженность США обеспечить справедливые и сбалансированные торгово-инвестиционные отношения.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.