В США суд хочет ограничить публикацию данных по делу о "вмешательстве РФ"

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Окружной суд в Вашингтоне в четверг выпустил проект распоряжения, которым планируется ограничить публикацию материалов по делу о "российском вмешательстве в выборы". Распоряжение пока не одобрено судом.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".

Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкционный список минфина США.

Проект распоряжения суда разрешает защите делиться информацией по делу только с подзащитными и теми сотрудниками, которые имеют к делу непосредственное отношение (например, с переводчиками, сотрудниками суда или адвокатской конторы). Это должно делаться "только в связи с защитой по данному уголовному делу и не для каких-либо других целей", говорится в распоряжении.

Также обвинение будет обязано убрать из материалов суда все данные, которые не имеют к делу непосредственного отношения, включая персональную информацию.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в ходатайстве в суд заявлял, что ограничение информации необходимо чтобы не раскрывать методы и содержание разведывательной деятельности, в результате которой были собраны улики.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".