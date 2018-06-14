В Китае экс-глава страхового регулятора признался во взяточничестве

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Обвиняемый в коррупции бывший председатель комитета по управлению и контролю за страховыми операциями Китая Сян Цзюньбо в четверг во время судебного слушания сознался в содеянном и признал вину, сообщает агентство Синьхуа.

В середине апреля верховная народная прокуратура КНР сообщила, что экс-чиновнику были предъявлены официальные обвинения по делу о получении взяток.

По версии обвинения, в период между 2005 и 2017 годами чиновник, пользуюсь своим служебным положением в структуре Народного банка Китая, Сельскохозяйственного банка Китая, а также страхового комитета незаконно действовал в интересах третьих лиц. Взамен на свои услуги чиновник получил взятки деньгами и подарками на общую сумму более 19,4 миллиона юаней (3,03 миллиона долларов).

"Во время судебного разбирательства, прокуроры предъявили доказательство, которые были изучены подсудимым и его адвокатами. В своем последнем слове Сян Цзюньбо признал вину и раскаялся в содеянном", — пишет агентство со ссылкой на сообщение суда. Решение будет вынесено позднее.

Проверка в отношении Сян Цзюньбо по подозрению в "серьезном нарушении дисциплины" (формулировка, которая обычно используется в антикоррупционных делах) началась в апреле 2017 года, в результате он был снят с должности и исключен из партии.

Сян Цзюньбо занял должность главы страхового регулятора, который в этом году был объединен с банковским регулятором, в октябре 2011 года. До этого он был председателем правления государственного Сельскохозяйственного банка Китая (Agricultural Bank of China) и вице-председателя Народного банка КНР.