Хорватия еще не представила НАТО план повышения расходов на оборону

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Хорватия пока не представила национальный план повышения оборонных расходов до 2% ВВП, его параметры обсуждаются, сообщила в четверг на пресс-конференции в НАТО в Брюсселе президент Колинда Грабар-Китарович.

"Это правда, Хорватия пока формально еще не представила свой национальный план по достижению 2% ВВП на цели обороны", — сообщила она на совместной с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в четверг.

По ее словам, "минобороны подготовило несколько бюджетных оценок, они обсуждались, но решений в этом смысле нет".

"Хорватия представит национальный план, как только правительство одобрит его", — добавила она.

Согласно утвержденным альянсом планами, все страны НАТО должны увеличить свои расходы на военные цели до 2% ВВП на оборону, большинство союзников планируют сделать это к 2024 году.

"На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году мы приняли решение, обязательство, обязательство по оборонным инвестициям. Мы договорились прекратить сокращение расходов на оборону. Постепенно увеличить и перейти к расходованию 2% ВВП на оборону в течение десятилетия. И я приветствую, что Хорватия прекратила сокращение расходов на оборону, а также начала увеличивать, но я надеюсь, что Хорватия может сделать больше, потому что нам нужно, чтобы все союзники полностью выполнили обязательство, которое мы взяли вместе еще в 2014 году", — сказал Столтенберг.