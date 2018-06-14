Драги рассказал, почему применение евро в странах Евросоюза необратимо

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости, Мария Князева. Применение евро в странах Евросоюза является необратимым, так как этого хотят сами люди, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг.

"Евро – это валюта 340 миллионов человек, оно пользуется поддержкой 74% граждан еврозоны. Сегодня больше стран хотят перейти на евро. Оно необратимо, потому что оно сильно, его хотят люди, никому невыгодно обсуждать вопрос его существования", — сказал он.

Ранее разговоры о выходе из евро звучали в Италии. Новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте было недавно образованно по договоренности между "евроскептическими" партиями "Движением 5 звезд" и "Лига".

Однако несколько дней назад министр экономики страны Джованни Триа в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что правительство не допустит выхода страны из еврозоны, такая возможность даже не рассматривается. До этого сообщалось, что "Движение 5 звезд" перестало считать необходимым выход Италии из еврозоны.