Драги рассказал, почему применение евро в странах Евросоюза необратимо

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости, Мария Князева. Применение евро в странах Евросоюза является необратимым, так как этого хотят сами люди, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг.
Ранее разговоры о выходе из евро звучали в Италии. Новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте было недавно образованно по договоренности между "евроскептическими" партиями "Движением 5 звезд" и "Лига".
Однако несколько дней назад министр экономики страны Джованни Триа в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что правительство не допустит выхода страны из еврозоны, такая возможность даже не рассматривается. До этого сообщалось, что "Движение 5 звезд" перестало считать необходимым выход Италии из еврозоны.