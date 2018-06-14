Полиция завела уголовные дела в связи с ложным минированием в Харькове

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Полиция Харьковской области завела уголовные дела в связи с рядом ложных сообщений о минировании бизнес-центров в Харькове, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Ранее полиция Харькова несколько раз проверяла информацию о минировании бизнес-центров в городе.

"Уже несколько дней подряд в полицию поступают сообщения о минировании пяти бизнес-центров…. На сегодня зафиксировано уже более двадцати сообщений о минировании объектов. К счастью, все они оказались ложными… По всем фактам полиция открыла уголовные производства по части первой статьи 259 Уголовного кодекса Украины ("заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями")", — говорится в сообщении.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.