Правительственные войска заняли район к югу от йеменского порта Ходейда

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Войска президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемые коалицией во главе с Саудовской Аравией, установили контроль над районом эд-Дурайхими к югу от города-порта Ходейда на Красном море, сообщает агентство САБА.

Ранее телеканал Al-Arabia сообщил, что правительственные войска в среду захватили первые районы в Ходейде, на которую они рано утром начали наступление с западного побережья при поддержке авиации арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

"Силы… бригад в четверг установили контроль над рынком ан-Нахиля и пригородным курортом и продолжили наступать в сторону города Ходейда", — говорится в сообщении агентства.

Ранее правительство Йемена выпустило заявление, в котором сообщило о начале операции "Золотая победа" по "восстановлению законной власти на всей земле Йемена после использования всех мирных и политических средств, чтобы добиться выхода хуситов из Ходейды, которые превратили порт в коридор для разрушений, ввозя через него иранское оружие убивать йеменцев".

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке заявил, что штурм Ходейды и ее длительная осада могут привести к серьезным гуманитарным проблемам для 250 тысяч человек, в том числе к их гибели.

Ходейда, по заявлениям сторонников йеменского правительства и арабской коалиции, является основным источником поставок оружия повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситам). Вблизи располагается также важный для мирового судоходства Баб-эль-Мандебский пролив. В последние дни ситуация вокруг порта стала напряженной.