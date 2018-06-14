Национальная забастовка проходит в Никарагуа

МЕХИКО, 14 июн — РИА Новости. Национальная забастовка проходит в четверг в Никарагуа по призыву оппозиции.

Как сообщает портал Prensa, закрыты банки, магазины, заправки. Целью акции является оказать давление на президента Даниэля Ортегу для прекращения волны насилия, которая уже унесла около полутора сотен жизней.

Забастовка проходит накануне объявленного Епископской конференцией Никарагуа возобновления в пятницу прерванного ранее национального диалога о мире в стране. По сообщению конференции, она получила ответ от президента Ортеги на предложения, сделанные епископами для нормализации ситуации в стране.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. По последним данным, в ходе протестов погибли 146 человек.

В прошлый четверг президент Ортега встретился с членами Епископской конференции страны и взял два дня, чтобы обдумать их предложения о демократизации страны.

В конце мая Епископская конференция Никарагуа объявила об отказе от возобновления прерванного национального диалога о мире. По заявлению священников, диалог не может снова начаться до того момента, пока правительство Никарагуа не прекратит репрессии по отношению к своему народу, выступающему с мирными протестами.