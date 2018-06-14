Китай гарантировал США безопасность дипломатов после "акустической атаки"

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Находящийся в Китае госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что обсудил с главой МИД КНР Ван И инцидент с предполагаемой акустической атакой на американского дипломата, китайский министр в заверил, что Пекин обеспечивает безопасность всех дипломатов в соответствии с законом.

Помпео прибыл в Пекин из Селуа, где провел трехсторнние переговоры с главами внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи по итогам состоявшейся в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Что касается инцидента со здоровьем американского дипломата, который имел проблемы со здоровьем, я попросил китайскую сторону сотрудничать с нами, чтобы разобраться, как это произошло, и работать для проведения эффективного расследования и чтобы предотвратить возникновение подобных инцидентов в будущем", — заявил Помпео на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Он выразил благодарность главе МИД Китая за высказанную готовность оказать поддержку в обеспечении безопасности американских дипломатов, которые продолжают работать в Китае.

"Мы уже провели расследование по так называемой атаке. Я хочу сказать, что по состоянию на данный момент, мы не обнаружили никаких причин, которые, по заявлению американской стороны, могли привести к этому", — сказал в ответ Ван И.

Китайский министр при этом отметил, что стороны поддерживают контакт по этому вопросу и заверил, что правительство Китая гарантирует безопасность всех дипломатов.

"Китайская сторона и дальше в соответствии с законом будет обеспечивать законные права, в том числе безопасность здоровья всех дипломатических работников, в том числе и американских", — сказал Ван И.

Ранее один из американских дипломатов сообщил, что в последнее время испытывает "аномальные" слуховые ощущения и давление. США направили врачей для осмотра сотрудников дипмиссии. Госдепартамент обратился к китайской стороне за помощью в установлении причин произошедшего, однако власти КНР заявили, что не обнаружили признаков акустической атаки на американского дипломата.

В прошлом году госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Госдеп 29 сентября опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.