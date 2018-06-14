Страны ЕС единогласно поддержали план по введению пошлин на товары из США

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза единогласно поддержали план по введению импортных пошлин на товары из США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на европейские источники.

"Страны Европейского союза в четверг единогласно поддержали план по введению импортных пошлин на товары из США на сумму 2,8 миллиарда евро (3,3 миллиарда долларов) в ответ на американские пошлины на европейские сталь и алюминий", — сообщили источники агентства.

Как уточняет агентство, данное решение все еще требует одобрения Европейской комиссии, следующее заседание которой состоится 20 июня. "Объявленные меры должны быть введены в конце июня или в начале июля", — сообщает агентство.

США ранее, обосновав соображениями национальной безопасности, ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Евросоюз в ответ на это заявил о трех направлениях действий: открытие спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.