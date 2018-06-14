В Киеве четверо детей пострадали при взрыве автомобиля

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Неизвестный предмет взорвался в автомобиле в Киеве, пострадали четверо детей, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 14 июня, в 16.42 (совпадает с мск) в полицию Киева поступило сообщение о взрыве на улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе… Полицейские по прибытию на место выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Предварительно установлено, что четверо детей от пяти до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался", — говорится в сообщении.

По данным полиции, дети получили травмы и были госпитализированы, на месте работают правоохранители и медики. Причина взрыва выясняется.

По предварительной версии правоохранителей, дети гуляли во дворе и нашли в салоне автомобиля неизвестный предмет, похожий на коробку. Когда дети попытались ее открыть, произошел взрыв.

"Начато уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", — говорится в сообщении ведомства.