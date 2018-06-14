Новый премьер Иордании отозвал законопроект о налоге, вызвавший протесты

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Новый премьер-министр Иордании Умар ар-Раззаз официально отозвал законопроект о подоходном налоге, вызвавший массовые протесты и отставку правительства, сообщается в заявлении на официальном сайте премьер-министра.

На прошлой неделе ар-Раззаз заявил, что правительство Иордании после присяги отзовет законопроект о подоходном налоге. Ранее королевская канцелярия сообщила, что король Иордании Абдалла II издал указ о формировании нового правительства во главе с премьер-министром Умаром ар-Раззазом.

"Премьер-министр доктор Умар ар-Раззаз принял решение отозвать… законопроект о подоходном налоге во время первого заседания совета министров, прошедшем сегодня (в четверг) ", — говорится в заявлении.

Премьер-министр Иордании Хани аль-Мулики в начале июня подал прошение об отставке королю и потребовал от министров уйти в отставку из-за массовых протестов, вызванных налоговой политикой правительства. Канцелярия короля Иордании Абдаллы II сообщила, что министр образования Умар ар-Раззаз уполномочен сформировать новое правительство после отставки премьер-министра.

Ранее профсоюзы призвали граждан страны к всеобщей забастовке против проекта закона о подоходном налоге. Протесты достигли кульминации, когда правительство Иордании объявило о повышении цен на топливо, в результате чего жители столицы устроили автомобильную акцию протеста перед зданием правительства. После всплеска недовольства правительство отсрочило на месяц повышение цен на нефтепродукты.