Генсек НАТО считает, что США по-прежнему привержены альянсу

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США по-прежнему привержены трансатлантическому единству, американское присутствие в Европе увеличивается, и это говорит само за себя лучше, чем какие бы то ни было заявления.

Столтенбергу в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович журналисты задали вопрос, как он оценивает решение президента США не подписывать совместную декларацию G7 и его "более дружелюбное отношение к диктаторам", чем к своим непосредственным союзникам.

"Президент Дональд Трамп и США привержены трансатлантическим связям и НАТО, это четко неоднократно заявлялось. Обязательства США в отношении трансатлантических связей и НАТО — это не только то, что мы слышим, мы это видим в конкретных действиях на местах. А дела говорят громче, чем слова. И мы видим, что США сейчас расширяют свое присутствие в Европе, здесь больше учений, сил, больше инвестиций для европейской безопасности", — заявил в четверг генсек альянса.

"Я признаю, что есть разногласия между государствами по обе стороны океана, но в этом нет ничего нового, это мы видели и раньше", — добавил он, отметив, что важна, в первую очередь, способность союзников объединяться вокруг основной задачи НАТО.

Саммит "большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Трамп заявил, что США не поддерживают итоговое коммюнике, которое было принято по итогам, из-за ряда высказываний канадского премьера о том, что "пошлины США были своего рода оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею".