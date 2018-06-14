Премьер Ирака призвал к встрече для формирования нового кабмина

КАИР, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал победившие на выборах политические блоки к встрече для формирования нового правительства, которая, по мнению премьера, может состояться после празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом аль-Абади заявил в специальном обращении. Свое послание глава кабмина приурочил к завершающемуся в четверг месяцу поста у мусульман — Рамадан.

Аль-Абади заявил, что он призывает к "проведению ответственных встреч для согласования будущей программы для управления государством". "В связи с этим событием приглашаю политические блоки для встречи на высоком уровне сразу же после выходных Ид Аль-Фитр (15-17 июня праздники Ид Аль-Фитр — окончания месяца поста у мусульман — Рамадан)", — заявил аль-Абади.

По словам премьера, такая встреча будет "гарантировать безопасность политического процесса и демократических достижений, а также послужит соглашению, позволяющему ускорить формирование конституционных органов".

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая впервые после освобождения страны от террористов. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция действующего премьера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.