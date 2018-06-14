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Миграционный кризис расколол фракцию Меркель в бундестаге

17:4314.06.2018
04740
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 14 июн – РИА Новости. Миграционный кризис расколол единую парламентскую фракцию правящих в Германии партий — Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и баварского Христианско-социального союза (ХСС). В случае дальнейшей эскалации это может теоретически привести к выходу ХСС из коалиционного правительства и новым выборам, хотя представители партий уже говорят о том, что стремятся сохранить единство.

Ранее один из лидеров ХСС, министр внутренних дел в правительстве Меркель и бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер отменил презентацию новой концепции в области миграционной политики – так называемого Masterplan Migration. По информации немецких СМИ, это произошло из-за противоречий между Зеехофером и Меркель по содержанию данного документа. В среду вечером в ведомстве канцлера ФРГ прошла встреча двух лидеров, однако, по данным инсайдеров, противоречия были не сняты, спираль эскалации сделала новый виток.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В четверг утром ХСС и ХДС приняли решение о проведении отдельных заседаний в бундестаге. Раскол произошел из-за вопроса о концепции Masterplan Migration – баварские депутаты потребовали немедленного принятия мер, перечисленных в документе. Меркель, которая приняла участие в заседании, призвала отказаться от односторонних шагов и попросила предоставить ей 14 дней, до саммита Совета ЕС 28-29 июня, на котором она намерена добиться прогресса в вопросе о единой миграционной политике в Европейском союзе. В результате раскола фракции работа бундестага в четверг оказалась частично блокирована — обеденный перерыв был продлен на два часа, участие Меркель в конференции земельных премьер-министров было перенесено на вечер.

Содержание концепции

Так как сам Masterplan Migration не опубликован, о его содержании известно только из немецких СМИ, которые получили соответствующую информацию от источников, близких к Меркель и Зеехоферу. В частности, по данным агентства dpa, в новой концепции содержится требование о запрете во въезде на территорию Германии беженцев, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ. Данная мера, по замыслу разработчиков, должна быть реализована в одностороннем порядке, без согласования с европейскими соседями.

Также в документе якобы содержится обоснование для создания так называемых "перехватывающих центров" для прибывающих беженцах, которые предполагается построить на границе. В этих центрах лица, запрашивающие убежище, должны пройти первичную проверку. В случае несоответствия требованиям законодательства, они должны быть немедленно экстрадированы.

Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена. Архивное фото
© AP Photo / apn / Christof Stache
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Ситуация серьезная

"Ситуация сложилась очень серьезная, историческая", — заявил журналистам после заседания лидер земельной группы ХСС в бундестаге Александр Добриндт. Он добавил, что земельная группа "единогласно поддержала предложенный Зеехофером Masterplan Migration и содержащееся в нем требование об отказе во въезде". По словам Добриндта, вопрос будет вынесен теперь на обсуждение президиума партии ХСС. Кроме того, он добавил, что Зеехофер, как глава МВД, имеет право реализовать ряд положений документа в одностороннем порядке, и данное решение будет также обсуждаться на президиуме.

Отвечая на вопрос, может ли данный раскол спровоцировать решение ХСС о выходе из коалиционного правительства, Добриндт заявил, что "мы заинтересованы в общей позиции и подходе к вопросу регулирования миграционной политики", добавив, что "есть пункты, по которым наблюдаются разногласия". Комментируя просьбу Меркель предоставить две недели для урегулирования вопроса на европейском уровне, Добриндт заявил, что "указания на то, чтобы отложить вопрос вплоть до общеевропейского обсуждения, недостаточно", добавив, что ранее канцлеру не удалось добиться общего подхода в рамках ЕС по миграционной политике.

Молчание партии Меркель

После почти пятичасового заседания депутаты бундестага от ХДС разошлись без официальных заявлений. Несмотря на уже выставленные микрофоны, глава фракции Фолькер Каудер (ХДС) также отказался от общения с прессой.

В пресс-службе фракции заявили, что предложение Меркель о двухнедельной "заморозке" дебатов нашло "широкую поддержку". Канцлер заявила, что считает "амбициозным делом" поиск решения в указанные сроки и призвала "вновь оценить и посмотреть, настолько можно продвинуться вперед" в вопросе по истечении этого времени, сообщила пресс-служба.

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Матч идёт
0
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
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