Слуцкий призвал снизить санкционное давление на КНДР

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Для стимулирования диалога с Северной Кореей нужно поэтапное снижение санкционного давления на страну, заявления госсекретаря США Майка Помпео достаточно жесткие и не служат разрядке в регионе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Южная Корея, Япония и Китай признали важным сохранить действующий санкционный режим против КНДР до полной денуклеаризации, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главами внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи по итогам встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

"Заявления госсекретаря США Майка Помпео о необходимости сохранения санкций в отношении КНДР до полной денуклеаризации, я бы сказал, достаточно жесткие. Они точно не служат разрядке на Корейском полуострове", — сказал Слуцкий журналистам в четверг.

Политик отметил, что считает гораздо более здравым подходом "поэтапное снижение санкционного давления для снятия напряжения вокруг Пхеньяна и стимулирования высокого уровня диалога". "Это также было бы хорошим продолжением после решения о приостановке совместных учений США и Южной Кореи вблизи границ КНДР", — отметил депутат.