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В мире

Родственники жертв крушения Ту-154 в Черном море подали иск в суд Лондона

Сюжет:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (239)
17:3414.06.2018
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЦветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России. Архивное фотоЦветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 14 июн – РИА Новости. Иск родственников погибших при крушении Ту-154 в Чёрном море в декабре 2016 года к российской страховой компании "Согаз" и английскому перестраховщику Amlin подан в Высокий суд Лондона, сообщил РИА Новости представитель стороны истцов адвокат Игорь Трунов.

Самолет Ту-154 с регистрационным номером RA-85572 на аэродроме Чкаловский
© AP Photo / Dmitry Petrochenko
Тайна борта Минобороны. Крушение Ту-154 над Черным морем остается загадкой
Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли.

Как пояснил Трунов, чья юридическая фирма представляет интересы 78 родственников погибших, страховая компания "Согаз" выплатила семьям пострадавших только по 2 миллиона рублей — минимальную сумму, подразумевающую покрытие первых необходимых расходов.

Сторона истцов опирается на Монреальскую конвенцию, которую ратифицировала Сирия. Адвокат считает, что так как перевозка была международной, выплаты должны производиться в соответствии с международными нормами: в данном случае по Сирии должна действовать нижняя планка – 250 тысяч специальных прав заимствования (СПЗ), в переводе на российские деньги – 21 миллион рублей.

Обломки, упавшего у берегов Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, собранные на территории сочинского аэропорта. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Следствие исключило взрыв на борту потерпевшего крушение Ту-154
По словам Трунова, договориться со страховыми компаниями во внесудебном порядке не удалось, в итоге в Высокий суд Лондона подан иск, ответчиками по которому выступят одновременно "Согаз" и перестраховщик российского страховщика британский Almin.

Ранее пресс-служба российского страховщика сообщала РИА Новости о позиции АО "Согаз" в отношении данного дела. Она заключается в том, что АО "Согаз" по прямому договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика полностью выполнило обязательства перед родственниками погибших в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора, а заявления адвоката Трунова о намерении через суд получить дополнительные выплаты по данному авиационному происшествию могут ввести в заблуждение родственников погибших.

Обломки упавшего самолета Минобороны РФ Ту-154 на территории сочинского аэропорта
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Сейчас документы в суд поданы. Ещё идут процедуры, проверяются документы. Будет встреча сторон. Суд выявит позиции, только потом вынесет какое-то процессуальное решение. Теоретически возможно, что он примет решение о подсудности спора российскому суду. Однако мы консультировались, в том числе и с барристерами (высшее звание адвоката в Великобритании. – Прим.ред.), которые работают по этой категории дел в английских судах. И у нас есть чёткое понимание, что подсудность здесь есть", — отметил адвокат, ссылаясь также на положения российского законодательства, позволяющего обращаться в суд по месту нахождения представительства организации.

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Матч идёт
0
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
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