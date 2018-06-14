Родственники жертв крушения Ту-154 в Черном море подали иск в суд Лондона

КРАСНОДАР, 14 июн – РИА Новости. Иск родственников погибших при крушении Ту-154 в Чёрном море в декабре 2016 года к российской страховой компании "Согаз" и английскому перестраховщику Amlin подан в Высокий суд Лондона, сообщил РИА Новости представитель стороны истцов адвокат Игорь Трунов.
Как пояснил Трунов, чья юридическая фирма представляет интересы 78 родственников погибших, страховая компания "Согаз" выплатила семьям пострадавших только по 2 миллиона рублей — минимальную сумму, подразумевающую покрытие первых необходимых расходов.
Сторона истцов опирается на Монреальскую конвенцию, которую ратифицировала Сирия. Адвокат считает, что так как перевозка была международной, выплаты должны производиться в соответствии с международными нормами: в данном случае по Сирии должна действовать нижняя планка – 250 тысяч специальных прав заимствования (СПЗ), в переводе на российские деньги – 21 миллион рублей.
Ранее пресс-служба российского страховщика сообщала РИА Новости о позиции АО "Согаз" в отношении данного дела. Она заключается в том, что АО "Согаз" по прямому договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика полностью выполнило обязательства перед родственниками погибших в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора, а заявления адвоката Трунова о намерении через суд получить дополнительные выплаты по данному авиационному происшествию могут ввести в заблуждение родственников погибших.