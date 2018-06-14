В Грузии выдвинули кандидата на пост премьера

ТБИЛИСИ, 14 июн – РИА Новости. Парламентское большинство в Грузии по итогам переговоров выдвинуло кандидатом в премьеры исполняющего обязанности министра финансов, 36-летнего Мамуку Бахтадзе, сообщил лидер парламентского большинства, депутат Арчил Талаквадзе.

"Команда единогласно поддержала данную кандидатуру",- заявил он на брифинге.

Бахтадзе после того, как его представили кандидатом в премьеры, перечислил свои главные приоритеты, среди которых: полноценная евроатлантическая интеграция Грузии, проведение финансовых реформ и создание новой экономической модели, реализация концепции "малого правительства", при которой госструктуры будут малочисленными, но более универсальными, и развитие системы образования.

Депутат Талаквадзе позднее заявил журналистам, что теперь правящая команда вместе с Бахтадзе приступит к совместным консультациям для формирования нового состава кабмина. По его словам, "главный приоритет Бахтадзе — это образование".

"Это слово будет главным приоритетом в нашей команде, при помощи которого мы противостоим нищете и всем вызовам, стоящим перед руководством… В команде выделяются несколько лидеров. Что касается нового состава кабинета министров, то уже вместе с Бахтадзе начнутся интенсивные консультации. Следующая неделя, конечно же, будет насыщенной, мы постараемся в наикратчайшие сроки утвердить правительство", — заявил Талаквадзе.

Ранее премьер Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку, заявив, что у него есть разногласия с председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Президент должен представить новую кандидатуру на пост главы кабмина парламенту, а после того, как кандидат сформирует свой состав правительства, законодательный орган соберется, чтобы решить вопрос о вотуме доверия ему.

По данным грузинских СМИ, Бахтадзе является близким другом Уты Иванишвили – старшего сына основателя и председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Бахтадзе занимал должность директора Грузинской железной дороги с 2012 года, сразу после прихода "Грузинской мечты" к власти. В СМИ утверждают, что под его руководством оборот компании сократился более чем в два раза. Министром финансов Бахтадзе стал в ноябре 2017 года.