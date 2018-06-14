СМИ: военные учения США и Южной Кореи отложены на неопределенный срок

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Крупные военные учения США и Южной Кореи "приостановлены на неопределенный срок", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника.

"Крупные военные учения на Корейском полуострове были приостановлены на неопределенный срок", — цитирует агентство неназванного чиновника.

Данное сообщение было распространено после того, как в ходе пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит проведение американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры с Пхеньяном будут идти в правильном направлении. По словам хозяина Белого дома, это "позволит сэкономить огромные деньги".

Слова Трампа вызвали недоумение в Японии и Южной Корее, а Пентагон первоначально заявил, что ему ничего не известно о прекращении учений.

Агентство Рёнхап сообщило в четверг, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин изучит возможность прекращения совместных военных учений с США при условии продолжении диалога Пхеньяна с Вашингтоном и Сеулом.