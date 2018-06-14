Трое россиян подрались на борту самолета Москва — Ереван

ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Трое граждан России, устроивших в четверг утром драку на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, были доставлены в линейное отделение полиции по прибытии в аэропорт "Звартноц", сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Отмечается, что информация об инциденте поступила в 02.40 мск, примерно через два часа его участники были доставлены в линейное отделение полиции.
"На лбу Алексея И. есть заметное телесное повреждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие", — говорится в сообщении.