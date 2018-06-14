Трое россиян подрались на борту самолета Москва — Ереван

ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Трое граждан России, устроивших в четверг утром драку на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, были доставлены в линейное отделение полиции по прибытии в аэропорт "Звартноц", сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

"Со станции авиабезопасности аэропорта "Звартноц" сообщили о дебошире на борту самолета, выполнявшего рейс Москва-Ереван. Оперативная группа выяснила, что пассажиры — граждане РФ Антон Н. (1982 года рождения), Алексей И. (1987 г) и Александр Ф. (1967), находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку, выражались нецензурной бранью и нанесли друг другу побои", — говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.

Отмечается, что информация об инциденте поступила в 02.40 мск, примерно через два часа его участники были доставлены в линейное отделение полиции.

"На лбу Алексея И. есть заметное телесное повреждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие", — говорится в сообщении.

