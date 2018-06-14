Украинцы подали в ЕСПЧ 29 тысяч жалоб о невыполнении решений судов

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Украинцы с 1999 года подали 29 тысяч жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), касающиеся невыполнения решений украинских судов, сообщила в четверг первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Бернацкая.
Она уточнила, что Минюст насчитал 29 тысяч жалоб с 1999 года.
По ее словам, главная причина невыполнения решений – это принятие украинским парламентом популистских законов, которые не обеспечены бюджетными средствами. В частности, это касается льгот, принятых во время предвыборной агитации, которые потом государство не может предоставить. Также украинцы, по данным Бернацкой, жаловались на законы-моратории на исполнение решений судов на предприятиях.
"Проект закона направлен на то, чтобы решить проблему с долгами государства по решениям ЕСПЧ. Мы с сегодняшнего дня начинам вместе с парламентом и коллегами в правительстве кампанию "Нет долгам государства" для того, чтобы найти поддержку всех фракций", — сказала Бернацкая. Она отметила, что в случае принятия законопроекта до конца сессии Верховной рады в июле 160 тысяч украинцев получат выплаты до конца года.