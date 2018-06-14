Украинцы подали в ЕСПЧ 29 тысяч жалоб о невыполнении решений судов

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Украинцы с 1999 года подали 29 тысяч жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), касающиеся невыполнения решений украинских судов, сообщила в четверг первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Бернацкая.

"Проблема невыполнения решений национальных судов для ЕСПЧ является топ-проблемой с Украины. Потому что за весь период времени,… когда Украина присоединилась к Совету Европы и на нее распространилась юрисдикция ЕСПЧ, большинство жалоб, которые поступали с Украины, касались именно невыполнения или очень длительного выполнения решений национальных судов", — сказала Бернацкая на брифинге, который транслировало агентство "Укринформ" на своем сайте.

Она уточнила, что Минюст насчитал 29 тысяч жалоб с 1999 года.

По ее словам, главная причина невыполнения решений – это принятие украинским парламентом популистских законов, которые не обеспечены бюджетными средствами. В частности, это касается льгот, принятых во время предвыборной агитации, которые потом государство не может предоставить. Также украинцы, по данным Бернацкой, жаловались на законы-моратории на исполнение решений судов на предприятиях.

По данным Минюста, в госказначействе накопилась 171 тысяча исполнительных производств на почти 4 миллиарда гривен (153,7 миллиона долларов). Замминистра отметила, что для решения этой проблемы ведомство разработало соответствующий законопроект.

"Проект закона направлен на то, чтобы решить проблему с долгами государства по решениям ЕСПЧ. Мы с сегодняшнего дня начинам вместе с парламентом и коллегами в правительстве кампанию "Нет долгам государства" для того, чтобы найти поддержку всех фракций", — сказала Бернацкая. Она отметила, что в случае принятия законопроекта до конца сессии Верховной рады в июле 160 тысяч украинцев получат выплаты до конца года.