Пережившие падение самолета пассажиры рассказали, как это было

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пассажиры самолета Airbus A380 авиакомпании Quantas, пережившие резкое падение воздушного судна, рассказали о своих впечатлениях от инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье.

Как рассказала одна из пассажиров Джанелл Уилсон, самолет, заполненный на три четверти, спустя примерно полтора часа после вылета из Лос-Анджелеса в Мельбурн внезапно перешел в пике над океаном. Падение длилось около десяти секунд.

"Нас всех подняло на сиденьях, и мы начали падать. Чувство было такое, как на американских горках, когда ты уже на вершине трассы и начинаешь ехать вниз", — приводит слова Уилсон News.com.au.

"Я и женщина, которая сидела рядом, закричали и взялись за руки. Мы были на сто процентов уверены, что разобьемся. Это было ужасно", — рассказала она.

Причиной инцидента, по всей видимости, стала вихревая турбулентность в спутном следе другого самолета, взлетевшего на две минуты раньше. К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал, отмечает издание.

По словам представителя авиакомпании, все стандарты безопасности были соблюдены, так как на момент инцидента воздушные суда находились на расстоянии более 36 километров друг от друга, а разница в высоте составляла 300 метров.