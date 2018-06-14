Европарламент принял резолюцию с призывом продлить санкции против России

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС продлить санкции против России, а Москву — освободить Олега Сенцова.

За документ проголосовали 485 парламентариев, против — 76, 66 человек воздержались.

"В резолюции содержится призыв к государствам-членам ЕС сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России и продлить их", — сообщила пресс-служба Европарламента.

Кроме того, европарламентарии поддержали призыв к Москве освободить Олега Сенцова и еще 70 украинцев.

"Сегодня, когда в России стартует чемпионат мира по футболу, Европейский парламент призывает Россию соблюдать свои внутренние и международные обязательства по обеспечению соблюдения прав человека, включая свободу выражения мнений и свободу собраний", — говорится в сообщении.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко получил десять лет.