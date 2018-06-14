Саудовская Аравия хочет продолжать сотрудничать с Россией в нефтяной сфере

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия намерена продолжить дальнейшие отношения с Россией в нефтяной сфере, заявил наследный принц Королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

В четверг президент РФ Владимир Путин принял его в Москве.

По мнению наследного принца, плодотворная работа двух государств в экономической, промышленной и нефтяной сферах позволила стабилизировать ситуацию в мировой экономике в связи с регулированием ситуации на мировом нефтяном рынке.

"И несомненно, мы хотим продолжить это сотрудничество и идти дальше. И у нас сегодня существует и действует очень историческая договоренность по ОПЕК+, опековские и неопековские государства совместно работают. И мы очень надеемся, что первый саммит ОПЕК+ состоится у нас в Эр-Рияде в вашу честь", — заявил наследный принц.

В свою очередь российский лидер поздравил его с праздником Ураза-байрам, который мусульмане начинают отмечать уже сегодня вечером.

Наследный принц передал ему теплые приветствия от короля.