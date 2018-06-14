Прокуратура начала расследование в отношении большой мечети Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Прокуратура начала антидискриминационное расследование в отношении большой мечети Брюсселя, заявил министр юстиции Бельгии Кун Гинс.

Согласно докладу центра по анализу угроз при МВД Бельгии, в организуемых в большой мечети Брюсселя проповедях звучат призывы к войне против тех, кто не повинуется законам шариата, а также к применению мер наказания в отношении евреев и гомосексуалистов.

В ответ на соответствующий вопрос парламентария, как сообщило в четверг агентство Belga, министр Гинс сказал, что если прокуратура выявит нарушение антидискриминационного законодательства Бельгии со стороны администрации большой мечети Брюсселя, она может быть подвергнута судебному преследованию.

Осенью 2017 года госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен заявил, что принял решение лишить за проповедование салафизма вида на жительство в Бельгии имама большой мечети Брюсселя, являющегося гражданином Египта.

Салафизм — мусульманское течение, сторонники которого выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на Коране и Сунне.

По словам госсекретаря, в Бельгии есть проблемы с "радикальным исламом и салафизмом", но не с исламом как религией.

Власти страны уделяют большое внимание противодействию распространению в мечетях на территории Бельгии идей салафизма (радикальной версии трактовки ислама), проповедование которого считают одной из причин радикализации молодежи.

Служба госбезопасности Бельгии ранее уже обращала внимание властей на активизацию в королевстве салафитского движения, члены которого отвергают существование и функционирование демократических институтов, а также на то, что исламские радикалы, выступающие за возвращение к так называемому "чистому" исламу, усиливают свое влияние на мусульманское население Бельгии.