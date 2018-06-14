Прокуратура начала расследование в отношении большой мечети Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Прокуратура начала антидискриминационное расследование в отношении большой мечети Брюсселя, заявил министр юстиции Бельгии Кун Гинс.
Согласно докладу центра по анализу угроз при МВД Бельгии, в организуемых в большой мечети Брюсселя проповедях звучат призывы к войне против тех, кто не повинуется законам шариата, а также к применению мер наказания в отношении евреев и гомосексуалистов.
В ответ на соответствующий вопрос парламентария, как сообщило в четверг агентство Belga, министр Гинс сказал, что если прокуратура выявит нарушение антидискриминационного законодательства Бельгии со стороны администрации большой мечети Брюсселя, она может быть подвергнута судебному преследованию.
Салафизм — мусульманское течение, сторонники которого выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на Коране и Сунне.
По словам госсекретаря, в Бельгии есть проблемы с "радикальным исламом и салафизмом", но не с исламом как религией.
Власти страны уделяют большое внимание противодействию распространению в мечетях на территории Бельгии идей салафизма (радикальной версии трактовки ислама), проповедование которого считают одной из причин радикализации молодежи.
Служба госбезопасности Бельгии ранее уже обращала внимание властей на активизацию в королевстве салафитского движения, члены которого отвергают существование и функционирование демократических институтов, а также на то, что исламские радикалы, выступающие за возвращение к так называемому "чистому" исламу, усиливают свое влияние на мусульманское население Бельгии.