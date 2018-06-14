ЕС ввел санкции против ряда лиц, причастных к переправке нелегалов из Ливии

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении шести лиц, причастных к контрабанде и нелегальной перевозке мигрантов из Ливии, сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.
"Лица, на которых распространяются санкции, являются ключевыми фигурами в торговле людьми и деятельности по незаконной перевозке мигрантов в Ливию и за ее пределы", — указано в нем.
Решение Совета Безопасности ООН стало результатом скоординированных усилий нескольких государств-членов ЕС.
Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.