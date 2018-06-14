ЕС ввел санкции против ряда лиц, причастных к переправке нелегалов из Ливии

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении шести лиц, причастных к контрабанде и нелегальной перевозке мигрантов из Ливии, сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

"Совет включил в законодательство ЕС санкции, введенные ООН 7 июня, установив запрет на поездки и замораживание активов в отношении шести торговцев людьми и контрабандистов, действующих в Ливии — четырех граждан Ливии и двух граждан Эритреи", — говорится в сообщении.

"Лица, на которых распространяются санкции, являются ключевыми фигурами в торговле людьми и деятельности по незаконной перевозке мигрантов в Ливию и за ее пределы", — указано в нем.

Решение Совета Безопасности ООН стало результатом скоординированных усилий нескольких государств-членов ЕС.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи, действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.