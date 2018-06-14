Число погибших при кораблекрушении у берегов Индонезии возросло до 16

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Число погибших при кораблекрушении у берегов индонезийского острова Сулавеси возросло до 16, еще 55 человек спасены, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление спасателей.

Ранее агентство сообщало о 13 погибших.

"По последним данным, 16 человек погибли, и идет поиск двоих (пропавших без вести — ред.). Между тем, 55 человек были спасены", — заявил один из спасателей.

По его словам, поисковая и спасательная операции были приостановлены при наступлении ночи и продолжатся утром в пятницу.

Представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил агентству, что кораблекрушение произошло в водах недалеко от города Макасар – административного центра провинции Южный Сулавеси.