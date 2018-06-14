Источник: в Йемене погибли трое военнослужащих после нападения "Аль-Каиды"*

КАИР, 14 июн — РИА Новости. Трое военнослужащих погибли, еще семь получили ранения в провинции Абьян на юге Йемена в результате нападения боевиков "Аль-Каиды"*, сообщил РИА Новости местный источник.

"Боевики "Аль-Каиды"* при помощи заминированной машины атаковали казарму сил пояса безопасности, поддерживаемых ОАЭ, в районе Аль-Вадыа провинции Абьян", — сообщил источник.

Он добавил, что следом за этой атакой террористы предприняли еще одно вооруженное нападение.

"В результате погибли замглавы сил пояса безопасности и два солдата, а также семь других получили ранения, включая командира сил", — сообщил источник.

Террористы "Аль-Каиды"* действуют в Йемене в основном на юге страны, используя напряженную ситуацию в стране, где с 2014 года продолжается военно-политический конфликт между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла".

* Запрещенная в России террористическая организация