В Афганистане при атаке талибов* погибли четверо военных

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан"* на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Сари-Пуль на севере страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на губернатора провинции Забихаллу Амани.

"Около 23.00 (01.00 мск четверг) боевики движения "Талибан"* атаковали контрольно-пропускной пункт армии в районе Балгхали недалеко от столицы провинции Сари-Пуль, в результате четверо военных погибли и три получили ранения", — заявил Амани.

По словам Амани, бой длился в течение пяти часов, в результате контратаки правительственных сил семь боевиков были убито и девять ранены.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с талибами* на период с 11 по 19 июня по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам.

Движение "Талибан"* на перемирие согласилось. Однако позднее стало известно, что уже в первый день перемирия талибы* провели скоординированную атаку в провинции Газни на юго-востоке Афганистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России